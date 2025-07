Il cosplay di Boa Hancock da One Piece di missbrisolo colpisce nel segno

In oltre vent'anni di serializzazione, il cast di personaggi di One Piece ormai è grandissimo e ricco di personaggi carismatici entrati nei cuori dei fan dell'opera di Eiichirō Oda. Uno dei più amati è sicuramente Boa Hancock, protagonista nel cosplay firmato da missbrisolo.

Boa Hancock, nota anche come "Principessa Serpente", guida le Piratesse Kuja ed è l'unica donna ad aver fatto parte della Flotta dei Sette, un'élite di pirati che collaborano con il Governo Mondiale. Ha acquisito abilità uniche grazie al Frutto del Diavolo Mero Mero, capaci di trasformare in pietra chiunque venga colpito dai suoi attacchi o nutra attrazione per lei. Sebbene si presenti come fiera e distante, rivela un lato tenero e vulnerabile quando si innamora follemente di Rufy, il protagonista, che però ignora completamente i suoi sentimenti - generando una serie di momenti ironici e divertenti.