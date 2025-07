Il cosplay di Shadowheart da Melamori sembra davvero un'incarnazione reale del personaggio di Baldur's Gate 3

Oltre ad essere uno dei videogiochi di maggior rilievo di questi anni, Baldur's Gate 3 si è dimostrato anche un notevole soggetto per cosplayer, in particolare per quanto riguarda un personaggio in particolare, come dimostra anche questo cosplay di Shadowheart, o Cuorescuro come nella versione italiana, in questo caso da parte di melamori.

Shadowheart è diventata una delle combattenti più amate nel gioco, probabilmente anche per il suo aspetto decisamente affascinante: si tratta di un personaggio che dev'essere trovato e aggiunto al party attraverso alcune scelte da parte del giocatore, ma la sua presenza risulta molto importante in varie situazioni.

Al di là del suo innegabile fascino, Shadowheart è anche un chierico potente e dal carattere peculiare, che rimane sempre interessante nel corso dei dialoghi: tende a stare sulle sue ma non disdegna anche vari commenti ironici sull'operato del giocatore.