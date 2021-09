Demon Slayer, il cosplay di Nezuko da Jannet è semi-demoniaco ma affascinante

Demon Slayer è diventato velocemente uno dei soggetti preferiti dei cosplayer e la cosa non poteva sfuggire a una modella esperta come Jannet, che si diletta in questo caso in un cosplay di Nezuko Kamado davvero ben costruito, visto anche il make-up utilizzato.

Uno dei personaggi principali di Demon Slayer, Nezuko diventa facilmente anche uno dei preferiti di qualsiasi spettatore fin dalla prima puntata della serie, poiché è facile entrare in empatia con la sorella del protagonista Tanjiro, colpita da una notevole sventura ma rimasta, con il fratello, tutto ciò che rimane della famiglia Kamado.

Dopo l'attacco del demone Muzan Kibutsuji, che ha distrutto la madre e i fratelli di Tanjiro, la ragazza rimane semi-trasformata in una creatura demoniaca, tuttavia mantenendo parte della sua umanità, cosa che la lascia in una sorta di limbo intermedio, spingendo il protagonista a proteggerla e portarla con sé mentre quest'ultimo impara a combattere per vendicarsi e possibilmente far tornare normale la sorella.

Il cosplay di Jannetincosplay mostra appunto queste due personalità molto distinte, interpretando Nezuko nella fase della trasformazione in demone, come dimostra il corno visibile sulla fronte, tuttavia con la maggior parte del volto e del corpo che resta fondamentalmente umana.

La cosplayer è in grado di applicare make-up in stile effetti speciali cinematografici ai propri travestimenti e anche in questo caso riesce a ricostruire in maniera molto accurata il personaggio in questione.