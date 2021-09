Marvel's Hawkeye: foto teaser svelata, in attesa del trailer della serie TV Disney Plus

Kate Bishop (Hailee Steinfeld) in una scena di Marvel's Hawkeye

Quest'oggi arriverà un trailer di Marvel's Hawkeye, la nuova serie TV di Disney Plus in uscita il prossimo novembre. In attesa del filmato, Hailee Steinfeld ha condiviso una foto teaser del proprio personaggio, Kate Bishop, protetta di Clint Barton, ovvero Hawkeye. Potete vedere l'immagine qui sopra.

L'immagine non ci mostra molto, se non l'aspetto del personaggio interpretato da Hailee Steinfeld. Possiamo vedere il costume che indosserà e qualche dettaglio dell'ambientazione di questa specifica scena. Purtroppo non si vede praticamente nulla di realmente utile o interessante, ma è normale visto che è solo un teaser del trailer di Marvel's Hawkeye.

Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni con l'arrivo del trailer ufficiale. Per ora sappiamo che la serie TV Disney Plus Marvel's Hawkeye sarà composta da sei episodi, l'head writer del progetto è Jonathan Igla (Mad Men, Masters of Sex) e i registi sono Bert e Bertie (Troop Zero) e Rhys Thomas (Saturday Night Live, Unbreakable Kimmy Schmidt).

Questa serie ci farà conoscere Kate Bishop, giovane che - dopo anni di allenamento e di tentativi di emulazione delle capacità di Barton - "cerca nuovi modi per migliorare le proprio abilità", secondo quanto detto dal producer Trinh Tran (Avengers: Endgame). "A quel punto si imbatte in Clint, che non ha idea di chi sia lei e non capisce perché sia ossessionata da lui".

L'attrice, in passato, ha affermato di essere una grande fan del Marvel Cinematic Universe e di essersi enormemente emozionata al primo incontro con Jeremy Renner, l'attore di Clint Barton/Hawkeye.

