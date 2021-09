Kindle Paperwhite: disponibile il nuovo modello, anche in versione Signature Edition

La linea Kindle Paperwhite 2021 si è rinnovata un modello tutto nuovo, in due varianti, che migliora grazie allo schermo più grande visto sulla serie Papwerwhite, cornice più sottile, luminosità aumentata, batteria migliorata e, nella versione Kindle Paperwhite Signature Edition, sia un sensore per la regolazione automatica della luce che la ricarica wireless.

Offerta Amazon Nuovo Kindle Paperwhite (8 GB) - Ora con schermo da 6,8'' e tonalità della luce regolabile, senza pubblicità € 149,99 Vedi

Offerta

In arrivo il 27 ottobre 2021 e già disponibile in pre-ordine su Amazon al prezzo di 139,99 euro per il modello base (con pubblicità) e al prezzo di 189,99 per lo speciale modello Signature Edition, il nuovo Kindle Paperwhite sfoggia uno schermo da 6,8 pollici, bordi sottili, luminosità aumentata del 10%, tonalità dell'illuminazione regolabile, definizione di 300 ppi. Inoltre la durata della batteria si estende a 10 settimane e l'hardware migliorato rende il dispositivo più reattivo, diminuendo del 20% la velocità di cambio pagina.

A tutto questo la Signature Edition aggiunge un sensore per la regolazione automatica, 32 GB di storage contro gli 8 GB della versione base e la ricarica rapida, compatibile con tecnologia Qi. Da qui un prezzo più alto, ma anche più lusso. Per entrambi i dispositivi, comunque, l'acquisto include 3 mesi per il servizio Kindle Unlimited, con oltre un milione di libri a disposizione.