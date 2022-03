Nintendo Switch OLED, una confezione speciale in stile Kirby e la Terra Perduta

In occasione del lancio di Kirby e la Terra Perduta, in Giappone sarà possibile ordinare un Nintendo Switch OLED con una confezione speciale che riprende una delle meccaniche del gioco: la Boccomorfosi.

Come avrete letto nel nostro provato di Kirby e la Terra Perduta, la Boccomorfosi è uno dei nuovi poteri del personaggio e vanta effetti molto rilevanti ai fini del gameplay, consentendogli di "mimare" la forma di qualsiasi oggetto.

Ebbene, i responsabili marketing di Nintendo hanno pensato che sarebbe stato carino riprodurre quell'effetto sulla confezione di Nintendo Switch OLED, dando così la sensazione che Kirby avesse ingoiato il box della console.

Nintendo Switch OLED e il box speciale di Kirby

Come potete vedere, il risultato finale è molto carino, a maggior ragione per i tanti fan del batuffolo rosa, ma non è chiaro se sarà possibile avere questa confezione anche in occidente: per il momento si tratta di un'esclusiva nipponica.

Tutto è possibile, ad ogni modo: l'uscita di Kirby e la Terra Perduta è fissata al 25 marzo e dunque c'è ancora tempo per dar vita a questo tipo di iniziative anche da noi.