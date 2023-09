Gotham Knights: versione Switch classificata a Singapore e negli USA, annuncio in arrivo?

Ovviamente le classificazioni non sottintendono obbligatoriamente un annuncio a breve termine, ma con ben due enti che segnalano questa versione del gioco nello stesso periodo non pare impossibile che qualcosa si stia muovendo.

Al momento della scrittura non è (ancora?) stata annunciata una versione Nintendo Switch di Gotham Knights . Il gioco è disponibile ufficialmente solo su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Di più, le versioni PS4 e Xbox One erano state cancellate a causa dei limiti hardware, quindi è curioso che ora si parli di una versione Nintendo Switch.

Tramite una segnalazione su ResetEra abbiamo modo di scoprire che Gotham Knights , il gioco d'azione a mondo aperto cooperativo di Warner Bros., è stato classificato in versione Nintendo Switch sia a Singapore che negli USA (in quest'ultimo caso dall'ESRB, ovviamente).

Il Nintendo Direct è il momento adeguato?

Gotham Knights su attuale generazione

Ricordiamo poi che stanno crescendo i rumor per un Nintendo Direct a breve termine, quindi i fan su ResetEra stanno supponendo che l'annuncio della versione Switch di Gotham Knights sia previsto per tale momento. Attualmente non abbiamo informazioni ufficiali sullo show della casa di Kyoto, quindi è tutto un insieme di rumor e speculazioni.

Secondo le voci di corridoio, il Nintendo Direct dovrebbe arrivare la prossima settimana, quindi un annuncio deve essere prossimo: in caso contrario, scopriremo alla svelta se le fonti avevano torto. Un leaker ha però anche parlato dei giochi Nintendo che vedremo al Direct, che comprendono il gioco di Peach.