Cosa giocherete questo weekend? Il fine settimana è il momento perfetto per concedersi una pausa dallo studio o il lavoro e coltivare la propria passione videoludica. E come al solito siamo curiosi di sapere con quali giochi passerete il vostro tempo libero in questo fine settimana di aprile.

È stata sicuramente una settimana ricca di uscite interessanti su tutte le piattaforme e per tutti i gusti. Tra queste c'è anche Minecraft Legends, lo spin-off della serie di Mojang di stampo RTS con forti sfumature action, che pochi giorni fa è approdato su PC e console, ecco la nostra recensione.

I giocatori PS5 invece in questi giorni hanno iniziato una nuova avventura nei panni di Aloy, grazie a Horizon Forbidden West: Burning Shores, espansione dell'ultima fatica di Guerrilla Games in cui visiteremo i resti di quelli che una volta era Los Angeles, ora abitata da macchine metalliche.

Su Nintendo Switch è arrivato Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, il remake dei due strategici a turni originariamente usciti su Nintendo 3DS. Si tratta di un rifacimento di grande qualità, come spiegato nella nostra recensione.

Giusto ieri invece è arrivato nei negozi per PC e console Dead Island 2 dopo un'attesa durata dodici anni. L'action a base di zombie di Dambuster Studios ambientato in una Los Angeles invasa da mangiacervelli purtroppo non ci ha convinto appieno per via di un sistema di combattimento poco profondo e una certa monotonia delle attività e situazioni proposte, come potrete leggere nella nostra recensione.

Passerete il weekend con una delle ultime novità uscite questa settimana o vi dedicherete a recuperare i giochi nel vostro backlog? Fatecelo sapere nei commenti.