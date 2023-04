My Hero Academia: il cosplay di Mirko da Satiella è una super coniglietta

Anche nella Stagione 6 di My Hero Academia abbiamo visto un ricco e variegato cast di personaggi. Tra questi si è ritagliato uno spazio anche Mirko, la Rabbith Hero, oggi protagonista delle nostre pagine grazie al riuscito cosplay di Satiella.

Mirko è il nome da eroina di Usagiyama Rumi, una donna dalla dalla corporatura atletica con tratti fisici tipici dei conigli albini, come le lunghe orecchie bianche e la coda. Oltre all'aspetto, la donna può sfruttare le abilità fisiche di questi animali attraverso il suo Quirk, Rabbit, come una forza incredibile nelle gambe e un udito sovrumano. È la numero cinque tra gli eroi del Giappone e la prima tra le donne.

Come potrete vedere nello scatto qui sotto, il cosplay di Mirko realizzato da Satiella è davvero ben riuscito. Il costume, composto da un body bianco con sopra una mezzaluna giallo, guanti bianchi e calze viola, è stato ricreato in maniera fedele così come l'acconciatura del personaggio.

Rimanendo in tema di cosplay tratti da manga e anime, date uno sguardo anche a quello di Tsunade, da Naruto, di Alina Becker e quello di Mitsuri Kanrogi, da Demon Slayer, di PeachMilky. Cambiando genere potrebbe interessarvi anche il cosplay di Freya, da God of War Ragnarok, di Jessica Nigri e quello di Ciri da The Witcher 3, di narga_lifestream.