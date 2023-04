Naruto: il cosplay di Tsunade di Alina Becker mostra il vizio dell'Hokage

Naruto è uno dei manga più popolari degli ultimi decenni, anche grazie al suo sequel, Boruto, che narra le storie della nuova generazione di ninja del Villaggio della Foglia. Tuttavia il cast dell'opera originale è ancora nei cuori dei fan, come ci dimostra Alina Becker con il suo cosplay di Tsunade.

Tsunade non ha davvero bisogno di grandi presentazioni. È uno dei ninja più conosciuti e forti dell'universo di Naruto grazie alla sua forza sovrumana e le sue eccezionali abilità come medico. Nel corso della storia assumerà il ruolo di quinto Hokage, guidando il Villaggio della Foglia durante varie crisi, come l'attacco di Pain e la Quarta Guerra Mondiale Ninja.

Il cosplay realizzato da Aline Becker è praticamente perfetto. Costume e acconciatura sono stati ricreati in maniera fedele e anche la scenografia a tema giapponese è particolarmente azzeccata. Nello scatto qui sotto vediamo la modella rilassarsi con in mano una bottiglia di liquore, un chiaro riferimento al vizio per l'alcol della quinta Hokage.

