My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di yael_2929 ci mette con le spalle al muro

Il successo di My Hero Academia continua e gli appassionati di manga e anime non vedono l'ora di vedere come proseguiranno le avventure di eroi e villain. Nel mezzo dei molti personaggi, uno dei preferiti - almeno dal mondo del cosplay - è quello di Momo Yaoyorozu. yael_2929 ci propropone ora il proprio cosplay di Momo Yaoyorozu.

yael_2929 ha realizzato una versione molto fedele del personaggio col suo costume da eroina. Momo Yaoyorozu ha la capacità di creare oggetti dalla propria pelle, sempre se ne conosce la composizione esatta. Il suo potere si basa quindi principalmente sullo studio. La sua arma preferita è un bastone da combattimento e anche in questo cosplay lo sfoggia.

Se siete fan di My Hero Academia, allora dovreste vedere il cosplay di Momo Yaoyorozu di allistrology sa come farsi notare. Ecco anche il cosplay di Momo Yaoyorozu di hollywolfirl mira alla massima fedeltà. Come non citare inoltre il cosplay di Momo Yaoyorozu di 주희 è perfetto e allegro. Chiudiamo con il cosplay di Momo Yaoyorozu di purai.prih è perfettamente fedele.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da yael_2929? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?