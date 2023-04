The Lord of the Rings Gollum: il DLC con il doppiaggio elfico non è legato ai personaggi principali

The Lord of the Rings Gollum sarà disponibile il prossimo mese e nella sua versione Precious Edition include vari contenuti aggiuntivi, compreso un DLC noto come "Sindarin VO", ovvero un contenuto audio che propone un doppiaggio aggiuntivo in lingua elfica, che è stato "realizzato da professionisti e creato per i veri fan della Terra di Mezzo". I fan si sono quindi preoccupati, pensando che senza pagare il DLC non sarà possibile sentire nel gioco un doppiaggio elfico: in realtà non è proprio così.

Grazie a una comunicazione ufficiale da parte di Daedelic Entertainment abbiamo modo di scoprire che gli elfi del gioco parleranno in Sindarin quando necessario. Il DLC si applica non ai personaggi principali di The Lord of the Rings Gollum ma ad alcuni personaggi che sono presenti nel mondo di gioco, sullo sfondo. Invece di udire le loro parole nel doppiaggio scelto, il DLC permette di impostare i loro dialoghi in elfico.

In particolar modo, viene spiegato che "mentre si esplora Mirkwood e altre parti della Terra di Mezzo, Gollum avrà modo di sentire vari dialoghi tra gli elfi. Questi dialoghi aggiungono atmosfera e approfondiscono il mondo di gioco. Daedalic si è impegnata a fondo e ha ingaggiato doppiatori professionisti, che sono stati addestrati a parlare in Sindarin dai nostri esperti di lore. È un DLC per i veri devoti di Tolkien che vogliono immergersi ancora di più nel mondo della Terra di Mezzo."

La Precious Edition costerà dieci euro in più rispetto all'edizione regolare, che trovate qui sotto. L'edizione speciale include, oltre al DLC dell'Elfico, anche la colonna sonora, cento riproduzioni artistiche e un compendium dedicato alla lore. Qui potete vedere il trailer della Precious Edition.