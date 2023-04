The Lord of the Rings: Gollum, il trailer dei preorder rivela la Precious Edition

The Lord of the Rings: Gollum si mostra con un trailer dedicato ai preorder che include non solo una serie di sequenze inedite del gioco, ma presenta anche la Precious Edition, una limited ricca di contenuti per l'avventura targata Daedalic.

Appena entrato in fase gold, The Lord of the Rings: Gollum approderà nei negozi il prossimo 25 maggio nelle versioni PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, ma si potrà appunto acquistarlo anche in un'edizione lussuosa.

La Precious Edition includerà una copia del gioco, oltre cento riproduzioni artistiche, un compendium dedicato all'affascinante lore de Il Signore degli Anelli, dialoghi aggiuntivi per gli elfi, la colonna sonora e altro ancora.

Come saprete, abbiamo provato The Lord of the Rings: Gollum alcuni giorni fa, restando però ben poco impressionati dall'esperienza confezionata in questo caso da Daedalic, specie sul fronte delle meccaniche di gameplay.