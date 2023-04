Steam Deck: prossimo aggiornamento di sistema libererà spazio per installare altri giochi

Con il prossimo aggiornamento di sistema di Steam Deck, Valve mira a liberare un po' di spazio di archiviazione, per consentire agli utenti di installare più giochi. Come farà a farcela? La soluzione è nella cartella che contiene i file shader pre-caricati, utilizzata per accelerare l'avvio dei giochi, decisamente grossi e ingombranti.

Pur esistendo già delle soluzioni amatoriali per ridurre il peso di quei file, Valve ha deciso di realizzarne una sua, legata al driver grafico della console, così da migliorare la gestione e l'ottimizzazione degli stessi.

Secondo Pierre-Loup Griffais di Valve, dopo l'aggiornamento del driver Mesa 23.1 la dimensione dei file di cache degli shader verrà ridotta di circa il 60%. La velocità di caricamento dei giochi non verrà però intaccata. Quindi ci possiamo attendere performance simili.

La novità farà piacere a tutti i possessori di Steam Deck, che non brilla per quantità di spazio di archiviazione, in particolare nella fascia più bassa, quella con soli 64GB. Comunque sia avere dello spazio in più farà sicuramente piacere a tutti.

Per le tempistiche di arrivo dell'aggiornamento, non ci sono ancora date certe. Comunque sia presto SteamOS sarà aggiornato alla versione 3.5, con nuovo kernel Linux annesso. Subito dopo ci sarà l'aggiornamento generale dei driver Mesa alla versione 23.1. Quello potrebbe essere anche il momento giusto per l'arrivo dell'aggiornamento di Steam Deck.