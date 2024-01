Call of Duty: dettagli e sviluppatori dei capitoli 2025, 2026 e 2027 da un noto leaker

Il tutto arriva in occasione delle informazioni legate a Sledgehammer Games, che a quanto pare chiuderà il suo quartier generale in California per aprire uno studio fisico più piccolo, con la possibilità concessa ai dipendenti di lavorare da casa .

Si parla dei capitoli previsti per i prossimi tre anni, con alcuni dettagli e i team di sviluppo coinvolti per ognuno che sono stati riportati dal giornalista/insider sul sito Insider-Gaming, confermando a quanto pare il prosieguo dell'organizzazione annuale della serie.

Alcuni dettagli sui prossimi Call of Duty in arrivo nel 2025, 2026 e 2027 sono trapelati online, e arrivando da una fonte ormai piuttosto consolidata e affidabile come Tom Henderson, possiamo considerarli decisamente realistici, sebbene siano ancora molto vaghi.

I prossimi presunti Call of Duty

Anche Modern Warfare è destinato a proseguire

Il Call of Duty del 2025 è previsto essere un seguito semi-futuristico di Call of Duty: Black Ops 2, attualmente noto con il nome in codice "Saturn", ma di cui non ci sono ancora altre informazioni, sebbene ambientazione generale e alcuni personaggi siano probabilmente legati al capitolo in questione.

Il Call of Duty del 2026 è invece affidato a Infinity Ward, e sarà ancora una volta ambientato nel mondo di Modern Warfare, ormai una vera e propria serie dentro alla serie, che al momento ha raccolto il maggiore successo all'interno del franchise.

Il capitolo del 2027 sarà invece sviluppato proprio da Sledgehammer Games, ma su questo non ci sono ancora informazioni specifiche, vista anche la distanza che ancora intercorre prima del suo arrivo, cosa che lo pone probabilmente ancora in una fase preliminare, sebbene lo sviluppo sia probabilmente avviato.

Se questi piani venissero confermati, sarebbe evidente che il passaggio di proprietà a Microsoft non abbia cambiato la cadenza annuale della serie Call of Duty, che si pensava potesse essere modificata con un maggiore intervallo di tempo fra i capitoli con la nuova organizzazione.

Il tutto va preso comunque come una voce di corridoio, e l'organizzazione delle uscite potrebbe comunque essere diversa, così come le dimensioni di ogni singolo progetto. Nel frattempo, Call of Duty: Modern Warfare 3 è stato il gioco più venduto dicembre 2023 in USA, mentre in Call of Duty Warzone i problemi recenti sono stati risolti con un aggiornamento.