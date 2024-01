Call of Duty: Modern Warfare 3 e Super Mario Wonder sono i giochi più venduti a dicembre negli USA

*le copie vendute in digitale non sono state tracciate

Matt Piscatella ha condiviso i dati di Circana relativi ai giochi più venduti negli Stati Uniti durante il mese di dicembre 2023 . La prima posizione è occupata da Call of Duty: Modern Warfare 3 , seguito da Super Mario Bros. Wonder, di cui tuttavia non sono state conteggiate le copie digitali. Senza indugi, leggiamo la top 20:

Super Mario Bros. Wonder potrebbe essere al primo posto

Come al solito la classifica include sia i dati di vendita delle copie fisiche che di quelle digitali. L'eccezione è rappresentata dalle copie digitali dei giochi pubblicati da Nintendo, che storicamente non vengono condivisi dalla compagnia. Questo significa che potenzialmente Super Mario Bros. Wonder potrebbe aver venduto persino più copie dello sparatutto di Activision Blizzard o comunque esserci andato molto vicino. Un altro gioco che sarebbe figurato sicuramente nella top 20 è Baldur's Gate 3, ma, similmente a Nintendo, anche Larian Studios nono condivide dati esatti sulle copie vendute.

Per il resto la classifica è popolata dalle produzioni di maggior successo del 2023, inclusi Hogwarts Legacy (il gioco più venduto in USA lo scorso anno), Marvel's Spider-Man 2, EA Sports FC 24 e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Dicembre inoltre rappresenta storicamente un periodo poco gettonato per la pubblicazione di nuovi giochi e infatti l'unica new entry della classifica è Avatar: Frontiers of Pandora, uscito il 7 dicembre.