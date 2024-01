F-Zero 99: update 1.2.0 disponibile, porta lobby private e tante novità interessanti

F-Zero 99, il gioco di guida gratuito per gli abbonati a Nintendo Switch Online, ha ottenuto nelle ore scorse l'aggiornamento alla versione 1.2.0, che apporta numerose novità come le lobby private, tracce segrete e un incremento dei livelli.

Nuovo arrivato nella premiata serie dei "99", anche questo è una reinterpretazione del gioco originale con elementi in stile battle royale, nel senso che i giocatori vengono inseriti in un multiplayer allargato a 99 utenti, nel quale devono cercare di rimanere in corsa fino all'ultimo e quindi vincere la partita.

Con l'update arrivano dunque diverse novità che dimostrano il supporto continuativo deciso da Nintendo per questo titolo, come possiamo vedere nelle note della patch.