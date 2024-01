Call of Duty Warzone, i problemi recenti sono stati risolti: Raven spiega cosa è successo

L'aggiornamento più recente di Call of Duty Warzone ha avuto alcuni problemi e il team di sviluppo - Raven Software - è sceso in campo per spiegare cosa è successo e chiedere scusa ai giocatori.

Più precisamente, l'update ha causato una serie di glitch visivi e di gameplay che hanno reso la battaglia reale in pratica non giocabile per molti. Un problema non da poco e soprattutto abbastanza esteso da far sì che il team di sviluppo sia stato costretto a rimuovere una funzione (Champion's Quest) che richiede ai giocatori di vincere cinque match di fila in Warzone o un totale di trenta in una stagione.

Gli sviluppatori di Activision hanno lavorato fino a notte fonda per risolvere i problemi, pubblicando una serie di correzioni che sembrano aver sistemato Warzone. La Champion's Quest è tornata e i giocatori sono già riusciti a completarla.