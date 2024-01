Samsung Galaxy S24: le nuove funzionalità di IA potrebbero arrivare ai modelli dell'anno scorso

La serie Galaxy S24, composta dai modelli S24, S24 Plus, e S24 Ultra, è stata ufficialmente presentata durante l'evento Galaxy Unpacked a San Jose, in California. Dotati di One UI 6.1, questi dispositivi offrono un' esperienza avanzata di intelligenza artificiale , includendo funzionalità come Live Translate, Chat Assist, Note Assist e Circle to Search.

IA per tutti i gusti

Le nuove funzionalità di intelligenza artificiale di Galaxy di Samsung saranno implementate sui dispositivi della serie S23 e sui foldable

In base a quanto riportato da Android Authority, diverse nuove funzionalità di intelligenza artificiale introdotte con la serie Galaxy S24 verranno estese a dispositivi Samsung precedentemente rilasciati.

Questa inclusione riguarderà la serie Galaxy S23, e comprenderà anche S23FE, ZFold5/ZFlip5 e Tab S9.

Samsung ha dichiarato che porterà molte delle caratteristiche di Galaxy AI, presenti su Galaxy S24, sui modelli più vecchi entro la prima metà di quest'anno.

Le recenti funzionalità di IA di Samsung offrono strumenti avanzati, come Chat Assist, in grado di tradurre lingue in tempo reale o correggere il tono nei testi e nelle e-mail.

Le Modifiche Suggerite nelle foto funzioneranno per correggere automaticamente elementi come ombre e riflessi, mentre Circle to Search, supportato da Google, combina ricerche basate su testo tradizionale con una ricerca visiva simile all'app Google Lens.

La funzione Live Translate agevola traduzioni vocali e testuali bidirezionali in tempo reale durante le chiamate telefoniche, mentre Android Auto semplifica la gestione dei messaggi in arrivo, suggerendo risposte e azioni pertinenti durante la guida.

Note Assist in Samsung Notes ora fornisce riassunti generati da AI, arricchendo ulteriormente l'esperienza utente.