Samsung e Google si alleano per cambiare per sempre il mondo degli smartphone

In questa prospettiva, Samsung ha stretto una collaborazione per integrare il modello multimodale di Google nella nuova serie di punta, sfruttando le potenzialità di Gemini Pro, Gemini Ultra e Gemini Nano.

Samsung ha recentemente presentato la nuova serie Galaxy S24 , caratterizzata da aggiunte indubbiamente rivoluzionarie. In linea con la tendenza lanciata da Apple, l'azienda ha introdotto la finitura in titanio nei suoi ultimi flagship; tuttavia, la vera innovazione risiede nell' implementazione dell'intelligenza artificiale direttamente nel sistema operativo.

La gamma Galaxy S24 è stata introdotta con attributi distintivi, ponendo particolare attenzione all'IA

Nonostante mantenga un design simile ai suoi predecessori, Galaxy S24 è stato presentato con caratteristiche notevoli, puntando principalmente sull'implementazione dell'intelligenza artificiale.

Nel dettaglio, è stata annunciata una partnership pluriennale tra Samsung e Google, che permetterà a Gemini AI di svolgere un ruolo chiave nell'ampliare le funzionalità di diverse applicazioni all'interno di OneUI.

In particolare, Gemini Pro potenzia le applicazioni Samsung Voice Recorder, Notes e Keyboard, offrendo funzionalità avanzate di riassunto durante la registrazione.

Gemini Nano, integrato in Google Messages, migliora le funzionalità grazie a Magic Compose nella composizione degli stili dei messaggi.

Con Imagen 2, gli smartphone ottengono funzionalità avanzate di text-to-image e di editing fotografico tramite la funzione Generative Edit presente nell'app Galleria.

Samsung si posiziona inoltre come uno dei primi partner a usufruire dei test per Gemini Ultra, un modello specifico per compiti complessi, anticipando la sua disponibilità per aziende e sviluppatori.

Inoltre, Android Auto beneficia delle funzionalità di IA generativa, riassumendo automaticamente messaggi e chat lunghe durante la guida, permettendo al conducente di mantenere l'attenzione sulla strada e rimanere informato sulle conversazioni in corso.