Indiana Jones e l'antico Cerchio, la frusta è 'completamente simulata' e non è stato semplice

Indiana Jones e l'antico Cerchio è stato svelato all'Xbox Developer Direct del 18 gennaio 2024 e gli appassionati hanno potuto vedere in azione Indy e la sua frusta. Questo strumento è fondamentale per ricreare nel modo migliore il personaggio e il team di sviluppo si è impegnato per fare in modo che fosse non solo centrale in vari modi per il gameplay ma che fosse anche "completamente simulata", per quanto questo sia stato difficile a livello tecnico.

In un'intervista pubblicata sul sito ufficiale di LucasArts, il direttore di Indiana Jones e l'antico Cerchio Jerk Gustafsson ha dichiarato: "Il nostro obiettivo principale è stato quello di renderla il più utile e versatile possibile. Di solito quando si pensa alla frusta si pensa a uno strumento di attraversamento per farsi strada nell'ambiente, dondolando e arrampicandosi. Ma quando abbiamo iniziato a lavorarci, ci siamo concentrati soprattutto sul combattimento, perché sapevamo che sarebbe stata la parte più impegnativa della funzione".

"Non solo per farla funzionare bene in combattimento, ma anche in combinazione con altri importanti strumenti di combattimento, come il corpo a corpo e l'uso degli oggetti del mondo. Abbiamo anche deciso di optare per una frusta completamente simulata, il che l'ha resa impegnativa dal punto di vista tecnico, ma ci ha permesso di ottenere quella sensazione di aggressività e realismo che per noi è così importante."