Like a Dragon: Infinite Wealth, modalità New Game Plus a pagamento

La modalità New Game Plus di Like a Dragon: Infinite Wealth sarà accessibile solo a pagamento: per averla bisognerà acquistare la Deluxe Edition o la Ultimate Edition del gioco, oppure il Master Vacation Bundle se disponibile separatamente.

Non si tratta purtroppo di una novità per la serie SEGA: era già accaduto con Yakuza: Like a Dragon e anche allora la decisione del publisher giapponese aveva fatto sollevare più di un sopracciglio ai fan del gioco.

Il perché è presto detto: la modalità New Game Plus, che consente di ricominciare l'avventura dopo averla completata, conservando tutte le abilità e l'equipaggiamento sbloccati fino a quel momento, optando magari per un grado di difficoltà superiore, è una feature che raramente si paga a parte.