MSI MAG 274UPF, la recensione del monitor da gioco 4K a 144 Hz con tecnologia IPS

Seguiteci dunque per scoprire come si comporta questo pannello nella recensione dell'MSI MAG 274UPF .

I tempi di risposta di 1 millisecondo GtT non sono ormai più impressionanti, così come il refresh rate di 144 Hz: se siete tra quei giocatori esport più esigenti che vogliono valori oltre i 240Hz chiaramente questo non è il monitor che fa per voi, ma è anche vero che trovare un 4K con refresh superiori a 144 Hz non è così semplice. Sul retro, in una posizione non proprio comoda da raggiungere, troviamo due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4, una USB-C, capace di erogare 65 W, una USB-B per il collegamento al PC e due USB- A 2.0, oltre a un'uscita audio da 3.5mm. Il supporto ad AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync è certificato e quindi possiamo sfruttare il VRR su qualsiasi macchina da gioco. C'è poi la classica dotazione di opzioni gaming, come mirini, contatore dei frame e illuminazione RGB con Aura Sync, oltre al supporto a PBP (Picture by Picture), PIP (Picture in Picture) e Smart KVM Switch. Ci sono inoltre una modalità sRGB dedicata, la regolazione del colore a 6 assi e una serie di preset dedicati a immagini SDR e HDR. Il tutto viene venduto a un prezzo di listino di 619,99€ .

Il design dell'MSI MAG 274UPF è quello classico della linea MAG. Schermo piatto, bordi non troppo sottili, finitura lucida sullo chassis in plastica e uno stand squadrato e stabile, che può essere ruotato facilmente di 45 gradi verso destra o sinistra. Il supporto prevede anche la possibilità di inclinare il monitor e di ruotarlo di 90 gradi fino a ottenere l'uso verticale, ottimo sia per alcune implementazioni da ufficio sia per giocare a qualche vecchio gioco arcade. In altezza si può sollevare fino a 130 mm, un valore più che discreto.

Esperienza d'uso

L'interfaccia GamingIntelligence di MSI MAG 274UPF non è bellissima, ma fa il suo

Abbiamo testato l'MSI MAG 274UPF a lungo su PC, ma a causa di un difetto dell'unità in nostro possesso non abbiamo potuto svolgere test specifici su console: il monitor arrivato in redazione, infatti, aveva il joystick di navigazione rotto e questo ci ha impedito di accedere alle varie regolazioni dell'immagine su console. Possiamo comunque confermare che il monitor funziona correttamente su tutte le macchine da gioco e, grazie ai due ingressi HDMI 2.1, supporta anche tutte le carattistiche delle console di attuale generazione.

Videogiochi

Una volta collegato al PC, il monitor MSI si comporta in modo egregio. L'interfaccia del software companion GamingIntelligence non è pulitissima e non permette di regolare le dimensioni della finestra, ma fornisce una serie di preset per varie situazioni di uso che tornano utili per ottenere buoni risultati senza perdere troppo tempo nelle impostazioni, incluso un preset legato al ray tracing. Tra le funzioni legate al gaming si segnala un contatore degli FPS, che però durante i nostri test non ha mai lavorato in maniera convincente, rimanendo il più delle volte fermo sul valore target. La granularità delle opzioni di calibrazione non è al top, ma c'è quello che serve per ottenere una buona immagine in ogni situazione.

In gioco è buono anche l'HDR di MSI MAG 274UPF

Con una configurazione PC si può sfruttare a pieno il 4K a 144 Hz senza alcun problema e al massimo della fluidità, grazie a un input lag praticamente nullo e al supporto a tecnologie come VRR e FreeSync/G-Sync. La resa dei colori e la luminosità sono buoni, con un HDR che sorprende per la sua efficacia e neri convincenti nonostante la tecnologia IPS non sia ovviamente al pari di quella OLED sotto questo aspetto. Al netto del già citato eccesso di tinta blu, insomma, giocare con questo monitor garantisce non solo un'ottima fluidità, ma anche una bella resa dell'immagine, che beneficia anche dell'alta densità di pixel.

Uso da ufficio

MSI MAG 274UPF si può usare tranquillamente anche per lavorare

Nell'uso da ufficio il monitor MSI si comporta benone. Con il preset PC attivo gli elementi a schermo sono nitidi e leggibili, anche durante la lettura di testo. Il PIP/PBP funziona bene per tenere a schermo un secondo flusso video, anche se le dimensioni ridotte rendono questo utilizzo piuttosto limitato. Anche il KVM Switch è piuttosto circostanziale, viste le dimensioni ridotte del pannello. La sua presenza, comunque, è sicuramente un valore aggiunto.

Le opzioni di calibrazione ridotte e l'eccesso di tinte blu lo rendono però un monitor poco adatto a professionisti del settore foto e video che cercano la massima accuratezza del colore.