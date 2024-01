Indiana Jones e l'antico Cerchio sarà lineare o a mappa aperta? I primi dettagli ufficiali

Tramite Steam possiamo leggere "Avventurati in un dinamico mix di azione lineare incentrata sulla narrativa e mappe a mondo aperto. Dai sfogo all'esploratore che è in te e scopri un mondo di segreti affascinanti, trappole mortali ed elaborati enigmi, in cui tutto può nascondere un tassello del rompicapo oppure... serpenti. Perché proprio i serpenti...?".

Indiana Jones e l'antico Cerchio, la frusta sarà centrale

In Indiana Jones e l'antico Cerchio uno degli strumenti più importanti sarà la frusta. Anche nelle fasi esplorative, lineari o aperte che siano, potremo usare la frusta in più modi, ad esempio per arrampicarci in un punto elevato.

In combattimento, la frusta sarà utile per distrarre i nemici, disarmarli o per tirarli verso di noi e finirli così a cazzotti. La frusta è inoltre "completamente simulata" e non è cosa da poco.