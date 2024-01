Halo, la serie TV: l'attore di Master Chief afferma che la scena di sesso è stata un errore

Halo Stagione 2 è sempre più vicina e gli appassionati della saga non vedono l'ora di poter continuare le avventure di Master Chief. Va però detto che non tutti hanno apprezzato la prima stagione, in particolar modo per alcune scelte compiute dagli autori, come il fatto che il protagonista ha una scena di sesso. Anche l'attore protagonista - Pablo Schreiber - ha affermato di non aver apprezzato la scelta e di aver "lottato" perché la scena fosse rimossa.

"La decisione di rendere il legame tra Makee e John un legame romantico è stata un enorme errore", dice Schreiber alla rivista SFX nel nuovo numero, che presenta la stagione 2 di Halo in copertina.

"All'epoca sentivo che era un errore enorme e ho discusso e lottato contro di esso. Ma io sono quello che sono. Non scrivo le sceneggiature. Do solo la mia opinione. Non è stata ascoltata".