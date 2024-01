The Last of Us Parte 2 Remastered, Sony invia rimborsi automatici ai fan poco informati

Grazie a una segnalazione di un utente di Twitter, @mrpyo1, scopriamo che Sony sta automaticamente risarcendo quei giocatori che hanno prenotato The Last of Us Parte II Remastered pur possedendo il gioco base in versione PS4 in formato digitale.

Il motivo è ovvio: se si possiede la versione PS4, è possibile acquistare un upgrade da 10€ (contro i 50€ della versione remastered completa). L'upgrade non era disponibile come preordine, mentre la versione completa sì, quindi qualcuno si è probabilmente confuso e ha optato per quest'ultima pensando di non avere altre possibilità per ottenere i contenuti esclusivi per PS5 di The Last of Us Parte II Remastered.

Il testo di Sony recita in traduzione: "In merito al suo pre-ordine di The Last of Us Part II Remastered. Grazie per aver effettuato il preordine di The Last of Us Part II Remastered sul PlayStation Store. Come proprietario della versione digitale PS4 di The Last of Us Part II, il giorno del lancio, il 19/1/24, sarà disponibile un aggiornamento digitale alla versione digitale PS5 a un prezzo profondamente scontato."

"Non vogliamo che tu perda questa opportunità, quindi, come gesto di buona volontà, abbiamo rimborsato il tuo acquisto per il pre-ordine della versione PS5 di The Last of Us Part II Remastered in modo che tu possa acquistare l'aggiornamento digitale il giorno del lancio. Siate certi che acquistando l'aggiornamento digitale, riceverete anche tutti i bonus del pre-ordine inclusi nel vostro pre-ordine originale. L'importo del rimborso viene restituito al metodo di pagamento originale. L'importo può richiedere fino a 60 giorni per essere visualizzato sull'estratto conto. Se per qualsiasi motivo non siamo in grado di effettuare il rimborso sul metodo di pagamento originale, l'importo verrà accreditato sul portafoglio di PlayStation Network."