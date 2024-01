Alone in the Dark, il nuovo trailer ci dà il benvenuto a Derceto

Alone in the Dark presenta la magione di Derceto con un nuovo trailer focalizzato appunto sulla villa che fa da sfondo all'avventura, remake del grande classico di Infogrames pubblicato nel 1992.

In arrivo il 20 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Alone in the Dark introduce alcune novità rispetto alla storia originale, facendo ad esempio di Derceto una casa di cura per persone mentalmente instabili.

Fra queste mura l'investigatore privato Edward Carnby e la sua cliente, Emily Hartwood, incontrano diversi personaggi mentre sono alla ricerca dello zio della donna, uno degli ospiti di Derceto, misteriosamente scomparso da diversi giorni.