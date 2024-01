Call of Duty ora fa ALT+F4 se il giocatore prova a usare un correttore della mira con il mouse

Call of Duty è uno dei giochi multigiocatore online più famosi e giocati al mondo e questo significa che vi sono tantissimi giocatori che cercano di barare. Per questo motivo Activision ha da tempo creato un team di dedito alla prevenzione, Team RICOCHET. Ora, questa squadra ha realizzato un nuovo sistema per impedire ai bari di usare software non ufficiali per la mira assistita: chiudere il gioco in automatico.

In pratica, il gioco fa un ALT+F4 automatico se provate a usare un aiuto alla mira mentre giocate con mouse e tastiera.

Il tweet di COD Updates recita in traduzione: "I nostri sistemi di rilevamento della sicurezza ora prendono di mira i giocatori che utilizzano strumenti per attivare l'assistenza alla mira mentre usano mouse e tastiera. L'applicazione Call of Duty si chiuderà in caso di rilevamento. L'uso ripetuto di questi strumenti può portare a ulteriori azioni sull'account."