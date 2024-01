PC, console, mobile o VR? Su quali piattaforme gli sviluppatori lavorano di più e quali amano

Alla GDC (Game Developer Conference) del 2024, gli sviluppatori di videogiochi sono stati intervistati in formato anonimo sui loro progetti e su quali sono le piattaforme che trovano più interessanti. Ovviamente il PC vince su tutti, ma il resto della classifica è interessante.

Prima di tutto, è stato chiesto quali sono le piattaforme sulle quali stanno sviluppando. Ecco la classifica:

PC - 66%

PS5 - 35%

Xbox Series X|S - 34%

Android - 24%

iOS - 23%

Nintendo Switch - 18%

Xbox One - 18%

PS4 - 16%

Mac - 16%

VR - 10%

Web browser - 10%

Successore del Nintendo Switch - 8%

Linux - 7%

Servizi Cloud - 7%

AR - 4%

Giochi da tavolo - 3%

Giochi per piattaforme come Netflix e TikTok - 2%

Piattaforme UGC (Roblox, Minecraft...) - 1%

Playdate - meno dell'1%

Altro - 4%

Come potete vedere, i numeri di PS5 e Xbox Series X|S sono quasi identici, in quanto la maggior parte dei giochi console sono multipiattaforma e arrivano subito per entrambe le piattaforme. Lo stesso per il mondo mobile con Android e iOS. Curioso invece che pochi siano al lavoro su Nintendo Switch, probabilmente perché in molti stanno attendendo l'arrivo della prossima piattaforma Nintendo: in tal senso, l'8% delle persone intervistate lavora già su tale console e molti, come potete vedere sotto, sono interessati a tale piattaforma.