The Last of Us Parte 2 Remastered: ecco il trailer di lancio su PS5

Sony PlayStation ha pubblicato il trailer di lancio di The Last of Us Parte 2 Remastered, che potrete visualizzare nel player sottostante, ricordandoci così l'imminente lancio di questa nuova edizione per PS5 dell'acclamato titolo Naughty Dog, fissato per domani, 19 gennaio 2024.

Come spiegato nella nostra recensione di The Last of Us Parte 2 Remastered, questa riedizione graficamente parlando non offre molto di più di quanto già visto con l'aggiornamento per i 60 fps su PS5 pubblicato in precedenza, ma possiamo trovare comunque più opzioni grafiche, in particolare se avete uno schermo che supporta il VRR, tempi di caricamento più veloci e una serie di aggiunte ai contenuti che possono giustificare il costo di 10 euro necessario per l'upgrade dalla versione PS4.