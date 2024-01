God of War Ragnarok: l'aggiornamento 5.04 è disponibile, vari miglioramenti per Valhalla

God of War Ragnarok ottiene oggi l' aggiornamento 5.04 , una patch di dimensioni contenute come download ma che porta numerosi miglioramenti e correzioni al gioco di Sony Santa Monica, in particolare per l'espansione Valhalla.

Tra gameplay e stabilità

L'aggiornamento riguarda soprattutto Valhalla

Le correzioni si suddividono fra gameplay e stabilità: per quanto riguarda la prima sezione, si tratta soprattutto di aggiustamenti di bug e problemi specifici vari che si possono incontrare nel corso dell'azione di gioco.

Tra questi troviamo, per esempio, alcuni passaggi che non si chiudono e bloccano la progressione anche dopo diverse ore di gameplay, oppure alcune correzioni applicate specificamente a Valhalla, come l'aggiustamento nel calcolo di alcuni punteggi, che ora dovrebbero riflettere più precisamente il rapporto di rischio/ricompensa.

In generale, si tratta di correzioni che riguardano diversi aspetti del bilanciamento del gioco e in particolare di Valhalla, come potete vedere al link riportato, come l'aggiustamento di alcuni elementi che non compaiono correttamente come l'Axe Weapon Glyph: Bare Force e l'Axe Labor: Pride of the Frost.

Per quanto riguarda la stabilità generale, è stato aggiustato un problema per cui la cassa con gli oggetti perduti non si apriva dopo essere tornati al gioco base, impedendo di ottenere i premi ricevuti in Valhalla, o un altro bug per cui Kratos poteva cadere attraverso il mondo di gioco interagendo con un rift.

Insomma, si tratta di un update correttivo di una certa importanza, soprattutto dopo il lancio dell'ottima espansione Valhalla.