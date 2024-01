Indiana Jones e l'Antico Cerchio userà il motore grafico idTech

Parliamo infatti dello stesso motore grafico il team ha usato nei vari episodi di Wolfenstein, e con cui dunque ha grande dimestichezza. Resta solo da capire quale sarà esattamente l'equilibrio fra sequenze in prima e in terza persona .

Sarà doppiato in italiano!

Come si confà alle produzioni più importanti, quelle che puntano a vendere parecchio in tutti i territori, Indiana Jones e l'Antico Cerchio sarà doppiato in italiano, come conferma il trailer di debutto.

Non poteva essere altrimenti, considerando l'importanza che Microsoft ha conferito a questo progetto: una licenza che nelle idee della casa di Redmond potrebbe puntare a una popolarità simile a quella ottenuta da Spider-Man sulle piattaforme Sony.