PS5 Slim + The Last of Us Parte II Remastered è in sconto su GameStop: ecco il prezzo

Oggi è il giorno di The Last of Us Parte II Remastered e i giocatori che ancora devono passare alla nuova generazione di console di Sony possono sfruttare ora una promozione per buttarsi subito su uno dei migliori giochi dell'editore. Tramite GameStop è infatti disponibile uno sconto per un bundle molto interessante: PlayStation 5 Slim, con una copia di The Last of Us Parte II Remastered, a 569.98€. Potete trovare l'offerta a questo indirizzo.

Il prezzo ufficiale di questo pacchetto che include console e gioco è di 600.96€. Il risparmio è quindi di circa 31€. Se preferite vederla da un punto di vista diverso, con questa promozione di GameStop ottenete una PS5 Slim e pagate la copia fisica del gioco solo 20€.

Chiaramente è un'offerta interessante se non possedete già The Last of Us Parte II in versione PS4, perché in tal caso potete semplicemente fare l'upgrade a 10€.