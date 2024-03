iOS 18 ridisegnerà completamente la schermata principale degli iPhone

La prossima veste di iOS si profila con interessanti novità, con un'alta dose di Intelligenza Artificiale nelle app native, un nuovo assistente virtuale e una schermata principale personalizzabile.

Secondo le anticipazioni di Mark Gurman, quello che Apple si appresta a lanciare sarà uno degli aggiornamenti più significativi di sempre.

Una nota particolare è posta sulla nuova schermata e sulla trasformazione che essa subirà a partire da iOS 18; in vista, nuove e inedite opzioni di personalizzazione per gli utenti.

Secondo le fonti di Bloomberg e MacRumors, e come riportato nella newsletter Power On, sarà possibile organizzare le icone sulla schermata con maggiore libertà.