Epic Games Store: i giochi gratis del 25 aprile sono stati confermati ufficialmente

L'Epic Games Store ha confermato i nuovi giochi gratuiti che saranno disponibili la prossima settimana: il 25 aprile sarà possibile reclamare tramite il negozio digitale Lisa Definitive Edition e Industria. Vediamo i dettagli. Come sempre, ogni gioco reclamato sarà vostro per sempre: una volta aggiunto alla libreria sarà possibile scaricarlo e avviarlo senza limitazioni. Non sono necessari abbonamenti di alcun tipo.

Lisa Definitive Edition Il sangue non manca in LISA Lisa Definitive Edition include due capitoli: LISA: The Painful - Definitive Edition e LISA: The Joyful - Definitive Edition. Parliamo di due giochi di ruolo a scorrimento lateale nei quali esploriamo un mondo post apocalittico in pixel art. La Definitive Edition porta nuovi contenuti e grafica HD, modalità a 120 FPS, nuove conversazioni tra i membri del party, sistemi di battaglia aggiornati, nuovi elementi grafici, nuove musiche, lettore musicale (incluse le musiche di LISA: The First), modalità Painless (Story) e nuovi segreti da esplorare.