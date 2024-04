Darkest Dungeon 2, la nuova modalità Kingdoms in arrivo quest'anno

Mentre gli utenti sono ancora in attesa di una versione console di Darkest Dungeon 2 , il titolo di Red Hook Studios continua dunque a proporre nuovi contenuti.

Dovremo esplorare gli scenari e raccogliere le risorse necessarie per affrontare le incursioni del nemico, potenziando gli eroi e le locande stesse all'interno di ampi alberi delle abilità e cimentandoci con missioni peculiari contro tre nuove fazioni: The Coven, Beastmen e Crimson Courtiers.

Nella modalità Kingdoms ci troveremo a lottare contro il tempo per individuare ed eliminare una grave minaccia prima che travolga e distrugga il Kingdom , costituito da una rete di locande che fungono da rifugio.

Darkest Dungeon 2 vedrà l'arrivo quest'anno di una nuova modalità gratuita denominata Kingdoms . Per celebrare l'annuncio, gli sviluppatori hanno rivelato che il gioco sarà disponibile in offerta su Steam con uno sconto del 33%.

Le parole degli autori

Il peculiare stile di Darkest Dungeon 2

"Kingdoms è un progetto che riteniamo entusiasmante", ha dichiarato Chris Bourassa, co-fondatore e creative director di Red Hook Studios. "Se si guarda alla nostra storia di pubblicazioni, nessun gioco o DLC è mai stato ripetuto, e siamo orgogliosi di poter continuare questa tradizione."

"La nuova modalità fonderà alcune delle caratteristiche di permanenza e gestione del roster dell'originale Darkest Dungeon con il sistema di esplorazione e di combattimento di Darkest Dungeon 2. Soprattutto, si tratta di un aggiornamento massiccio e gratuito, che arricchisce il nostro titolo di punta con ancora più contenuti e valore per i nostri giocatori."

"Qui in Red Hook Studios valutiamo i progetti in base al loro potenziale di sorpresa, delizia e disperazione... e Kingdoms li raggiunge tutti e tre. Non vediamo l'ora di condividerne altri dettagli con la nostra comunità."