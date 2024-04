WhatsApp comincerà a suggerirci con chi sarebbe il caso di chattare

WhatsApp, la piattaforma di messaggistica mobile più diffusa al mondo, non ha certo bisogno di presentazioni.

Miliardi di utenti la utilizzano quotidianamente per scambiarsi messaggi di vario tipo, mantenendo una comunicazione diretta con la propria lista di contatti. Proprio rimanendo in quest'ottica, nella sua versione beta più recente per Android, WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità chiamata "Contatti Suggeriti", pensata per favorire l'interazione connettendo gli utenti con le persone della loro rubrica con i quali non hanno ancora comunicato o hanno comunicato poco.

Questo nuovo approccio mira a incoraggiare le conversazioni e a incrementare l'interazione già vasta della sua community.

Per nuove interazioni Lo screen che mostra la nuova sezione Secondo quanto riportato da WABetaInfo, l'aggiornamento che introduce la nuova funzione sarebbe individuato nella beta di WhatsApp per Android 2.24.9.5, attualmente disponibile sul Google Play Store. All'interno di questa, gli utenti troveranno una sezione aggiuntiva nell'elenco delle chat, come mostrato nello screenshot sopra: posizionata nella parte inferiore, offrirà agli utenti un modo comodo per accedere a possibili nuove interazioni proponendo nuove chat in calce ai contatti già esistenti, senza disturbare l'ordine attuale delle conversazioni. È da notare che questo tipo di suggerimenti saranno presenti fin dalla fase di registrazione iniziale di un nuovo utente su WhatsApp, avvalendosi dei numeri salvati in rubrica.

Questo dimostra che, più che una semplice funzione per ricordarci i contatti con cui abbiamo avuto pochi scambi, il suo scopo principale è quello di incoraggiare la creazione di nuove connessioni e conversazioni.