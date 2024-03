WhatsApp da oggi permette di fissare meglio i messaggi importanti in chat, ecco come fare

Tre "is meglio che uan"

È possibile scegliere una permanenza di 24 ore, 7 giorni o 30 giorni per i messaggi fissati in cima alla chat

L'introduzione di questa funzione è avvenuta gradualmente, con un periodo di test nella versione beta dell'app prima che venisse resa disponibile per tutti gli utenti.

Durante le fasi di rodaggio, alcuni utenti hanno lamentato che il limite di tre messaggi risultasse ancora piuttosto restrittivo, suggerendo a WhatsApp di permettere di fissarne un numero maggiore.

Tuttavia, l'opzione si è dimostrata particolarmente utile nei gruppi numerosi, dove la comunicazione può diventare caotica e c'è bisogno di mettere in evidenza diverse informazioni contemporaneamente.

WhatsApp si è aggiornato anche per riflettere la nuova impostazione dei tre messaggi fissabili.

Ora è possibile fissare non solo messaggi di testo, ma anche immagini e sondaggi, che rimarranno in cima alla chat per 24 ore, 7 giorni o un intero mese.

Analogamente a quanto accadeva prima, se viene fissato solo un messaggio, apparirà come banner della chat, mentre se ne vengono fissati di più, il banner li mostrerà tutti con il più recente in cima alla lista quando viene selezionato.