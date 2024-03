Qualcomm presenta Snapdragon 7 Plus Gen 3, per dare una spinta di IA alla fascia media

Tra le sue caratteristiche principali, vi è il supporto per una vasta gamma di modelli di intelligenza artificiale , tra cui quelli per il linguaggio come Baichuan-7B, Llama 2, Gemini Nano e Zhipu ChatGLM. Va detto che, essendo un chipset di fascia media, ci si potrebbero aspettare performance inferiori rispetto ai dispositivi di fascia alta per quanto riguarda le funzionalità legate all'IA.

Pochi giorni dopo l'annuncio di Snapdragon 8s Gen 3 , Qualcomm ha presentato il nuovo Snapdragon 7 Plus Gen 3, per confermare e superare ogni precedente voce o dubbio.

Per quanto riguarda la connettività, utilizza il modem Snapdragon X63, che promette velocità di download massime fino a 4.2Gbps. Offre anche caratteristiche come Smart Transmit per migliorare la ricezione e PowerSave per ottimizzare il consumo energetico. Supporta inoltre FastConnect 7800, Wi-Fi 7 con Multi-Link HB5 e Bluetooth 5.4.

Introduce il supporto per la super-risoluzione nei giochi e può gestire display fino a 4K a 60 Hz e QHD+ a 120 Hz, con gamma di frequenza di aggiornamento variabile da 240 Hz a 1 Hz. Per quanto riguarda la memoria, supporta fino a 24 GB di RAM LPDDR5X e memoria di archiviazione UFS 4.0. Tra le funzionalità di sicurezza, presenta Trust Management Engine, Qualcomm Trusted Execution Environment e Qualcomm Type-1 Hypervisor.

Fattore fotografico e prezzo

Il chip promette un aumento delle prestazioni del 15% rispetto al suo predecessore Snapdragon 7+ Gen 2

Il chipset si dimostra performante anche in fatto di fotocamere, grazie all'utilizzo dello stesso processore di segnale di immagine triplo di Snapdragon 8s Gen 3.

Presenta un ISP cognitivo Spectra a 18 bit, con supporto per la segmentazione semantica in tempo reale delle immagini, l'elaborazione video avanzata e la cattura fino a 108 MP con una fotocamera singola a 30 FPS senza ritardo dell'otturatore.

Il chipset supporta fino a tre lenti e offre diverse opzioni, compresa la compatibilità con un singolo sensore da 200 megapixel e tre fotocamere da 36 megapixel.

Tuttavia, va notato che non supporta la registrazione video in 8K, ma si ferma alla risoluzione HDR 4K/60FPS.

Tra le altre funzionalità, troviamo il supporto per l'Ultra HDR di Google, slow-motion a 240FPS in FHD e la riduzione del rumore a multi-frame.

I dispositivi equipaggiati con il Snapdragon 7 Plus Gen 3 si collocano nel segmento di prezzo compreso tra i 400 e i 600 dollari, e si prevede che questo chipset sarà ampiamente adottato da diverse aziende con i primi smartphone previsti in disponibilità tra pochi mesi, con SHARP, realme e OnePlus in pole position.