PlayStation VR2: il nuovo aggiornamento firmware introduce primi segni del supporto per PC

I primi indizi nel firmware

"L'ultimo firmware abilita l'accesso al PC! Questo significa che non è più necessario usare soluzioni driver/hardware per farlo funzionare su Windows", ha riferito iVRy. "Non sappiamo ancora se questo abiliti il supporto a Nvidia e altri elementi più specifici, ma tutti gli indizi puntano a un avvicinamento ai giochi per PC per il visore di Sony".



Allo stesso modo, anche Lynch riferisce che, dopo l'update, il collegamento tra PlayStation VR2 e PC non necessita più il bypass di EDID e DSC che era necessario prima per mettere in comunicazione i dispositivi, cosa che dovrebbe segnalare la possibilità di collegare direttamente il visore senza dover passare necessariamente attraverso lo streaming.



Tuttavia, come spiegato da iVRy, per effettuare un collegamento diretto tra PlayStation VR2 e PC sarà comunque necessario una sorta di adattatore, perché il visore Sony richiede una USB-C in grado di sostenere alimentazione a 12V e una DisplayPort alternativa e l'unica porta compatibile sarebbe VirtualLink che però è stata dismessa.

Al momento sembra dunque che sia necessario un adattatore di qualche tipo, ma a questo punto sembra che Sony si stia muovendo attivamente verso il supporto per PC, dunque attendiamo eventuali soluzioni ufficiali al riguardo.