Princess Peach: Showtime! è ora disponibile, trailer di lancio per l'esclusiva Nintendo Switch

Per l'occasione, la Principessa mette da parte l'abito regale e indossa diversi costumi, che corrispondono a diverse abilità a situazioni in cui dovrà mettersi alla prova all'interno del gioco.

Anche grazie al successo globale di Super Mario Bros. Il Film, che ha portato a una nuova caratterizzazione per Peach, ora è giunta l'ora di brillare anche sul fronte videoludico, diventando per la prima volta protagonista di un'avventura su Nintendo Switch con Princess Peach: Showtime!

La principessa trasformista

Princess Peach Showtime! Il costume da spadaccina

Questa caratteristica comporta un gameplay molto particolare e variegato, con la principessa che può diventare una spadaccina o una detective, una lottatrice di Kung Fu o una ninja, una ladra o una pasticciera, una graziosa sirena o una cowgirl, una fiera supereroina e, ancora, una pattinatrice sul ghiaccio.

Tutto questo comporta situazioni di gioco e abilità differenti, che ci trasportano da un momento a un altro in un continuo cambio di meccaniche e atmosfere. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Princess Peach: Showtime!

Per celebrare la nuova indipendenza della Principessa Peach, l'associazione IIDEA ha peraltro condiviso alcuni dati relativi alla presenza delle donne nel settore dei videogiochi. In Europa sono circa 60 milioni le donne che videogiocano tra i 6 e i 64 anni, con un'età media di 33 anni e una predilezione per smartphone e tablet. Con le stesse caratteristiche e un'analoga preferenza sulla piattaforma, in Italia, le videogiocatrici sono oltre 5 milioni.