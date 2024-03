Rise of the Ronin: un video confronta le modalità grafiche Quality, Performance e Ray Tracing

Rise of the Ronin da oggi è disponibile in esclusiva su PS5 e per prepare i giocatori ElAnalistaDeBits ha realizzato un video che mette a confronto le tre modalità grafiche incluse nel gioco, ovvero Quality, Performance e Ray Tracing, e che indica le differenze in termini di risoluzione, framerate e qualità dell'immagine.

La modalità Performance mira ai 60fps, con una risoluzione 1080p dinamica, che mediamente scende a 1044p, e si tratta per ovvi motivi dell'opzione più indicata per chi cerca la massima fluidità possibile dell'azione.

Il preset Quality offre una risoluzione dinamica di 1440p, che si assesta frequentemente sui 1260p, e un framerate a 30 fps. Oltre alla risoluzione più alta possibile, presenta ombre, filtro anisotropico, ed effetti post-processing di qualità migliore.

Infine, la modalità Ray Tracing offre una risoluzione dinamica mediamente leggermente inferiore rispetto a quella Performance e 30 fps. Al netto di un'illuminazione globale migliore, non offre altri vantaggi degni di nota, dunque è considerata la meno invitante tra le tre disponibili.