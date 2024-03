Star Wars Outlaws è stato classificato per adulti in Corea, forse per un motivo preciso

Star Wars Outlaws ha ricevuto una prima classificazione in Corea del Sud, che posiziona il gioco in una fascia dedicata agli adulti, con un rating di "19+" che potrebbe essere legato a una specifica caratteristica presente nel gioco Ubisoft, ovvero un mini-gioco di carte che ricorda il poker.

La questione non sembra infatti legata alla violenza presente in Star Wars Outlaws: solitamente questa non comporta una classificazione del genere a meno che non sia particolarmente spinta ed esplicita. Basti vedere come Star Wars Jedi: Survivor, che ha un tono simile, ha ricevuto la tipica classificazione 15+ in tale area geografica.



A spostare verso l'alto la fascia d'età sarebbe dunque la presenza di "un mini-gioco che porta a scommettere su contenuti in-game e ottenere dividendi", si legge nella descrizione sintetica applicata al titolo Ubisoft dall'ente di classificazione.