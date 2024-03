Dragon's Dogma 2: i personaggi più incredibili creati finora con l'editor

Tanto per far capire il livello di attesa che circonda Dragon's Dogma 2, basta dare un'occhiata al subReddit dedicato al gioco e anche solo fare una capatina su X e social vari per vedere cosa abbia provocato anche soltanto l'editor dei personaggi messo a disposizione da Capcom. Chi non è molto addentro l'RPG d'azione in questione potrebbe voler leggere la recensione di Dragon's Dogma 2 per capire tutte le qualità di questo progetto e soprattutto quanto sia importante creare un protagonista fatto bene. La costruzione dell'Arisen non è cosa da poco e le opzioni messe a disposizione di Capcom sono degne di un tale compito, fornendo una quantità davvero notevole di impostazioni e parametri da modificare per consentire la massima libertà creativa agli utenti. Bisogna avere la giusta inclinazione, su questo non c'è dubbio: ci sono giocatori che accettano velocemente il personaggio di default e congedano subito l'editor alla pressione di un tasto per lanciarsi direttamente nell'azione ma ci sono anche molti utenti che invece si perdono nei meandri delle opzioni per la personalizzazione, passando ore a modificare curvatura del naso e ampiezza della fronte, soffermandosi su quale dimensione delle narici potrebbe essere la più adatta per affrontare il mondo di gioco. A questi ultimi è dedicata questa veloce panoramica sui personaggi più incredibili creati finora con l'editor di Dragon's Dogma 2.

Leon S. Kennedy Leon in primo piano Rimanendo in casa Capcom, questo Leon S. Kennedy da Resident Evil 4 Remake sembra trovarsi piuttosto a proprio agio all'interno del motore grafico di Dragon's Dogma 2, chissà perché. Magari la capigliatura da fighetto anni '90 non è propriamente in linea con il fantasy medievale dell'action RPG in questione, ma un personaggio del genere può trovare un giusto spazio come Arisen e la realizzazione da parte di BeckonGames è veramente notevole.

Geralt di Rivia Il Geralt di Zyaz King Considerando l'affinità nel genere d'appartenenza e nelle atmosfere in generale, oltre all'indubbio carisma del soggetto, non stupisce che molti tentativi siano già stati fatti per ricreare Geralt di Rivia da The Witcher 3 all'interno di Dragon's Dogma 2. Quanto fatto dallo youtuber Zyaz King, tuttavia, si distingue rispetto a tutti gli altri per fedeltà e ricchezza di particolari, e anche per il fatto di aver documentato il tutto in un utile video che consente a tutti di poter provare a creare il proprio Geralt personale con cui scorrazzare in giro tra Vermund e Battahl.

Emma Stone Una Emma Stone veramente perfetta in Dragon's Dogma 2 Fresca fresca di un Oscar vinto come miglior attrice, Emma Stone non disdegna anche una sortita nei panni di Arisen, a dimostrare ancora una volta il suo notevole eclettismo anche in questo ruolo. Il lavoro svolto da VesuvianVillain è uno dei migliori che abbiamo trovato sul subReddit maggiore dedicato alle creazioni con l'editor di Dragon's Dogma 2, riuscendo a cogliere perfettamente le caratteristiche somatiche peculiari dell'attrice ma risultando anche in un personaggio credibile per il mondo di gioco in questione.

Gatsu Gatsu è piuttosto vicino alla sua versione originale Altro personaggio che potrebbe trovarsi particolarmente a proprio agio in un mondo come quello di Dragon's Dogma 2 è Gatsu, il protagonista di Berserk, qui ricostruito in maniera molto fedele da Gullible-Ad8788 che l'ha pubblicato su Reddit. Di per sé non è una figura particolarmente complessa, ma anche per questo non è facile renderla al meglio in maniera incisiva come in questo caso: occhio guercio e cicatrice sono al loro posto, ma anche la proporzione delle forme e i lineamenti risultano precisamente in linea con il "canone" di Gatsu, sebbene la trasposizione dal fumetto non sia mai facile.

Il Fan Adorante By Azura By Azura By Azura, chi si rivede Per Azura! Ebbene sì, forse non ne sentivate la mancanza ma qualcuno ha deciso di ricreare all'interno di Dragon's Dogma 2 uno dei personaggi in assoluto più fastidiosi nella storia dei videogiochi, che tuttavia proprio per questa caratteristica si è conquistato un posto speciale nel cuore di molti (probabilmente dopo essere stato sottoposto alle peggiori angherie viste in quel di Tamriel). Parliamo del Fan Adorante di The Elder Scrolls IV: Oblivion. Dopo averlo visto tornare in Starfield, ringraziamo l'utente Waggyo per riproporci questo splendido compagno anche nel gioco Capcom.

Aang Aang ha una buona interpretazione in questa ricostruzione per Dragon's Dogma 2 Qualcosa a che fare con magie ed elementi ce l'ha anche Dragon's Dogma 2, dunque l'idea di schiaffarci dentro un personaggio che replica precisamente le fattezze di Aang non è la più assurda delle idee, almeno a vedere alcuni altri esempi riportato anche in questa sede. L'utente Mienfoool ha creato una versione del protagonista di Avatar che si presenta anche piuttosto originale, perché sembra rappresentare una versione realistica del personaggio visto nella serie animata, dunque un compito non facilissimo ma che è stato portato a termine in maniera veramente interessante.

Il "Possente Wolowizard" Howard Wolowitz è incredibilmente fedele alla controparte reale L'utente Conscious_Cod47 è riuscito a costruire forse la più fedele riproduzione di personaggio umano vista tra le creazioni dell'editor di Dragon's Dogma 2 con quello che ha definito "The Mighty Wolowizard", ovvero una versione fantasy, per così dire, del celebre Howard Wolowitz "diventato un Arisen per fuggire dalla madre", come commentano in maniera piuttosto azzeccata su Reddit. Si tratta del personaggio della serie Big Bang Theory interpretato da Simon Helberg, il quale probabilmente sarebbe anche orgoglioso di questa sua trasformazione in avatar per un gioco di ruolo di questa portata, oltretutto con un lavoro così ben fatto.

Shadowheart Una bella Shadowheart in versione Dragon's Dogma 2 Non poteva mancare la trasposizione di una delle protagoniste di Baldur's Gate 3, vista la collocazione piuttosto appropriata nell'ambientazione di Dragon's Dogma 2: questa Shadowheart, o Cuorescuro, è sicuramente una di quelle emerse con maggiore qualità rispetto ai tanti tentativi già effettuati finora dalla community. In questo caso la vediamo nella versione coi capelli argentei, sempre particolarmente elegante, e la tipica cicatrice sul volto: nel complesso davvero un'ottima realizzazione per uno dei personaggi che sono rimasti più impressi nel cast del fenomenale RPG di Larian.

Panam Una Panam in versione fantasy Anche I cross-over con Cyberpunk 2077 si stanno diffondendo in quel di Vermund, e in questo caso prendiamo come esempio un altro personaggio femminile rimasto particolarmente impresso nella mente dei giocatori: ecco Panam nella versione costruita appositamente per il gioco Capcom. Come è possibile vedere, l'editor di Dragon's Dogma consente di ottenere risultati davvero vicini al modello originale, nonostante gli elementi grafici di base siano diversi e la resa complessiva si fonda su stili differenti. Alla fine vince la creatività e la manualità degli utenti, come quella dimostrata in questo caso dall'utente Mezuka.