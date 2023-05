Darkest Dungeon 2: la versione console arriverà, lo riconfermano gli sviluppatori

Red Hook Studios, sviluppatore di Darkest Dungeon 2, ha ripetuto che è ancora nei suoi piani realizzare una versione console del suo videogioco, ma per il momento non ha ancora la possibilità di indicare quali siano le piattaforme di riferimento e quali sia la data di uscita.

Precisamente, il team ha affermato: "Abbiamo molti giocatori di Darkest Dungeon 1 su console e sicuramente renderemo disponibile Darkest Dungeon 2 anche su console. Tuttavia, non siamo ancora pronti a confermare piattaforme o date specifiche, possiamo solo confermare che le versioni per console arriveranno dopo la versione 1.0 di maggio."

Considerando che la versione 1.0 è già disponibile, questa dichiarazione non fa altro se non confermare che la versione console di Darkest Dungeon 2 arriverà, prima o poi.

Il team conferma inoltre che con l'arrivo della versione 1.0 su PC, Darkest Dungeon 2 ha ottenuto altri 230.000 giocatori, portando così a un totale di 500.000 copie vendute dall'inizio dell'accesso anticipato a oggi. Sono già anche stati condivisi i dettagli su contenuti e piani post-lancio.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Darkest Dungeon 2 è sicuramente un buon gioco, costruito con sapienza partendo dall'esperienza del primo episodio. Forse però, proprio il confronto con il predecessore ha portato gli sviluppatori a strafare, mescolando alla formula originale delle ambizioni da gioco di ruolo di ruolo narrativo più tradizionale, che finiscono per creare dei contrasti evidenti (non sempre piacevoli) e per allungare un po' troppo le partite, rendendo molto pesante il dover ricominciare ogni volta da capo. Vale sicuramente la pena di giocarci, ma complessivamente ci è sembrano meno intenso e coinvolgente di Darkest Dungeon, nonostante la maggiore ricchezza."