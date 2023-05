Diablo 4: un video racconta la prima parte del Libro di Lorath, sulla Creazione

Nonostante spesso non si perda tanto in chiacchiere, Diablo 4, come tutta la serie, ha un lore decisamente sviluppato, alimentato anche da produzioni esterne e iniziative varie in termini di narrativa, come dimostra anche questo nuovo video sulla prima parte del Libro di Lorath, che racconta la Creazione.

Il video in questione non mostra praticamente nulla del gioco in sé, ma rappresenta un lungo racconto su alcuni aspetti del mondo di Diablo.

Si tratta di un libro tramandato dall'Ordine Horadrico, con la funzione di istruire l'umanità sulle minacce insite in Sanctuary e fornire una guida verso la luce.

Lorath Nahr, uno degli ultimi appartenenti alla classe degli Horadrim, è colui che si è imbarcato in un viaggio attraverso le reliquie più potenti di Sanctuary, andando a scoprirne le storie più inquietanti e segrete. Il Libro di Norath è una testimonianza di quanto raccolto da Nahr, e qui possiamo seguirne una prima parte.

La speranza di Lorath è che questo volume possa guidare in futuro l'umanità, evitando di commettere errori del passato e utilizzare le reliquie per scopi oscuri, tramandando conoscenze e memorie e fornendo un aiuto anche a coloro che si ritroveranno a combattere i Primi Maligni e le loro discendenze.

Nel video, il racconto è accompagnato da illustrazioni da parte di Lindsay Kerner e animazioni di Duncan Rawlings, costruendo in questo modo le atmosfere fantasy e oscure di Diablo in una sorta di racconto illustrato e animato che illustra qualcosa delle origini dell'Eterno Conflitto tra le orde demoniache e le armate angeliche degli Alti Cieli.

Abbiamo visto che Diablo 4 sarà il gioco "più oscuro e tragico" della saga secondo Blizzard, la quale ha anche riferito di confidare in un lancio senza troppi problemi, nonostante il potenziale flusso enorme di giocatori.