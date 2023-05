Zelda: Tears of the Kingdom è il 6° gioco a ottenere il voto perfetto sia su Edge che su Famitsu

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha ottenuto un altro curioso riconoscimento: si tratta del sesto gioco negli ultimi trenta anni ad aver ottenuto il voto perfetto sia su Edge che su Famitsu.

Precisamente, nel caso di Famitsu si parla di un 40 su 40, ovvero quattro recensioni di quattro persone separate che hanno tutte deciso di assegnare il voto massimo. Solo 28 giochi in 37 anni hanno ottenuto tale voto. Per quanto riguarda invece Edge, solo 24 giochi hanno ottenuto un 10 su 10 negli ultimi 30 anni.

La cosa veramente rara è che un gioco ottenga il voto perfetto su entrambe le testate. Infatti, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è solamente il sesto gioco a raggiungere questo traguardo. Quali sono gli altri? È presto detto:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Bayonetta

The Legend of Zelda: Skyward Sword

Grand Theft Auto V

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Come potete vedere, su sei giochi ben quattro sono The Legend of Zelda, considerando ovviamente anche Tears of the Kingdom. Solo Bayonetta e GTA 5 sono stati in grado di ottenere un risultato identico ai titoli Nintendo.

Tra i giochi che hanno quasi raggiunto questo risultato vi sono Elden Ring, Grand Theft Auto IV, Red Dead Redemption 2, Super Mario 64 e Super Mario Odyssey. Pur avendo ottenuto un 10 su 10 su Edge, hanno preso "solo" 39 su 40 presso Famitsu.

Al contrario, Dragon Quest IX, Final Fantasy XII, The Legend of Zelda: The Wind Waker, Metal Gear Solid V, Metal Gear Solid: Peace Walker, SoulCalibur, Super Smash Bros Brawl e The Elder Scrolls: Skyrim hanno ottenuto un 40 su 40 su Famitsu, ma si sono fermati a 9 su 10 con Edge.

Va detto che nel 2013 Edge ha cambiato in modo retroattivo i voti di alcuni giochi, assegnando un dieci postumo a titoli come Resident Evil 4, GoldenEye 007, Dark Souls e non solo. Nessuno di questi aveva ottenuto però un 40/40 con Famitsu.

Anche Multiplayer ha assegnato un 10/10 a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ed è stato il primo in assoluto!

I voti sono interessanti, ma il gioco lo è ancora di più. Se avete bisogno di una mano con la vostra avventura, potete guardare la nostra guida a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, in continuo aggiornamento.