Il Cortocircuito torna oggi, 17 maggio 2023, per parlare di Activision Blizzard e non solo

Nuova settimana, nuovo Cortocircuito di Multiplayer.it. Oggi, 17 maggio 2023, potrete seguire la diretta Twitch sul canale di Multiplayer a partire dalle 16. Fino alle 18, il nostro trio composto da Pierpaolo, Francesco e Alessio parlerà di Activision Blizzard e, tempo permettendo, anche di alcune considerazioni sui videogiochi moderni, compreso The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Più precisamente, ci sarà largo spazio per parlare dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, che è stata approvata dalla CE. Commenteremo le ultime novità, comprese l'interrogazione parlamentare alla CMA inglese, le considerazioni degli analisti su cosa potrà succedere da qui in avanti e se Microsoft possa uscire dal mercato inglese per assicurarsi la buona riuscita della fusione.

In caso vi sia spazio, si parlerà anche del commento di Jaffe a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. L'ex-sviluppatore ha sottolineato come il gioco sia brutto a livello visivo e sul fatto che la cosa sembra sia passata in sordina. Inoltre, potremmo anche parlare di un altro commento di un altro sviluppatore, secondo il quale i videogiochi moderni hanno ucciso i videogiochi tradizionali.

Cercheremo anche di dare spazio alle vostre domande e ai vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

