Hawken Reborn disponibile in accesso anticipato su Steam

A due giorni dall'annuncio, Hawken Reborn è disponibile su Steam in Accesso Anticipato. Si tratta di uno sparatutto single player free-to-play lanciato solo su PC, in cui si guidano dei potenti mech nel mondo di gioco dello sparatutto multiplayer ormai chiuso da anni.

Hawken Reborn su Steam

Stando a SteamDB attualmente ci sono in gioco 1.462 giocatori, ma il margine di miglioramento è molto ampio, dato che è disponibile da poche ore.

C'è da dire che le prime reazioni della comunità non sono per niente positive, visto che le prime recensioni pubblicate sono per la gran parte negative. Molti si lamentano del fatto che non abbia niente a che fare con l'Hawken originale, il che in realtà è anche comprensibile viste le differenze concettuali tra i due progetti (quello era uno sparatutto multiplayer puro, questo un gioco single player con microtransazioni). Una delle lamentele più diffuse riguarda la possibilità di comprare armi usando soldi veri, ma si discute anche dell'impossibilità di rimappare i controlli e di altri aspetti del gioco che evidentemente non sono piaciuti.

C'è da dire che per ora le recensioni sono basate su pochi minuto di gioco, quindi risultano molto di pancia, per così dire. Detto questo, visto che è free-to-play, potete sempre giocarci e decidere voi stessi se vi piaccia o meno.