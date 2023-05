Steam non userà più Google Analytics

A partire dal 1° luglio 2023, Steam smetterà di utilizzare Google Analytics, come annunciato da Valve in un post sul suo blog ufficiale. La novità si inserisce in una serie di modifiche che mirano a tutelare maggiormente la privacy degli utenti e a potenziare i sistemi interni:

"Tutti gli strumenti e le funzionalità descritti qui sono stati creati pensando alla privacy dei giocatori; Steam continuerà a non condividere le informazioni di identificazione personale. Questo approccio alla privacy significa che sono stati raggiunti alcuni compromessi che limitano il livello di dettaglio di alcuni rapporti. Nella maggior parte dei casi, significa semplicemente che tutte le fonti di traffico al di sotto di una determinata soglia di volume verranno indicate come "altro". Non raccogliamo né memorizziamo intenzionalmente informazioni demografiche sugli utenti come età, sesso o razza."

La decisione è stata presa in virtù della chiusura di Universal Analytics a luglio. L'introduzione di Google Analytics 4 ha permesso a molti di scegliere altre soluzioni per monitorare il loro traffico. Steam di suo ha già dei rapporti interni, che saranno rafforzati per includere dati geografici e identificare meglio le fonti esterne.

Previsti anche degli aggiornamenti per il sistema UTM di Steam, pensato per tracciare le campagne di marketing, di cui possiamo leggere le maggiori novità in arrivo:

Maggiore percentuale di tracciamento: abbiamo lavorato a un migliore tracciamento dei casi in cui un utente ha seguito un link UTM da un sito web e poi è passato al proprio client desktop di Steam per completare la transazione. Questi dati di conversione saranno riportati in aggregato senza divulgare alcuna informazione personale.

Tracciamento delle conversioni di un giorno: stiamo lavorando ad alcuni problemi tecnici che limitavano la frequenza degli aggiornamenti del tracciamento del tasso di conversione. Presto le campagne UTM inizieranno a creare rapporti sulle conversioni entro 24 ore. La nostra finestra di conversione durerà 3 giorni, quindi potresti vedere un aumento del traffico e del numero delle conversioni quando esamini le statistiche dei giorni precedenti.

Suddivisione geografica: presto i rapporti sul traffico includeranno suddivisioni geografiche dei visitatori alla tua pagina del Negozio. Ciò può essere particolarmente utile per scegliere le lingue da supportare nel gioco o per collocare i server per un gioco multigiocatore.

Categoria del dispositivo dei visitatori: descriveremo in dettaglio il tipo di dispositivo utilizzato ("dispositivo mobile" e "desktop") per ogni campagna in modo che tu possa sapere, in generale, in che modo il pubblico viene a conoscenza del tuo gioco.

Confronto tra utenti nuovi e precedenti: suddivideremo le nostre statistiche per permetterti di vedere la percentuale di visite da parte di nuovi giocatori rispetto a quelli precedenti che conoscono già il tuo gioco.